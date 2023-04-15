Оккупанты «маниакально» уничтожили около 40 животноводческих комплексов — ХОВА

Животноводческая отрасль в Харьковской области, как и в целом по Украине не была на подъеме и до полномасштабной войны, а во время нее тонкий баланс окончательно нарушили. О ситуации в животноводстве региона в комментарии МГ «Объектив» рассказал профильный заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

«Животноводство в целом, не только по Харьковщине, и по всей стране не было на подъеме. И вот война. Первое – это хорошие инфраструктурные объекты. Они были уничтожены, на них размещался враг. Кроме того, у оккупантов была какая-то маниакальная штука. Они просто намеренно убивали наших животных. Уничтожалось поголовья коров, свиней», — поделился Иванов.

Он пояснил, что восстановить работу животноводческих комплексов намного сложнее, чем даже засеять отбитые у врага поля.

«В животноводстве какая ситуация? Чем меньше поголовье, тем труднее выжить фермеру. На больших объемах что-то еще можно делать. Но мелким хозяйствам очень тяжело. Если инфраструктура и молокопровод, доильные аппараты повреждены – все. Взять средства без предоставления кредита, чтобы это отстроить, невозможно. Это даже не земля, которую ты можешь засеять и там более-менее урожай будет. Здесь просто не будет ничего. Два-три дня ты не доишь коров — они болеют, нужно что-то решать. У нас были такие случаи в области, что в предприятие попал снаряд. Молокопровод и доильные аппараты повреждены. Простой может быть не более дня — двух. И нужно доить вручную. А люди не выходят, потому что идут обстрелы. Или нужно животных эвакуировать куда-нибудь в центральную или западную Украину. Все, бизнеса нет. Животноводство – это очень тонкая отрасль, которую очень легко нарушить. И, к сожалению, ее нарушили. У нас около сорока комплексов по области было повреждено или уничтожено. Это очень много».