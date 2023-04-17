Ранены трое: на Харьковщине мужчина разбросал по селу гранаты
Причины, по которым житель Ольховатской громады решил применить гранаты против односельчан, пока неизвестны.
«Житель Ольхуватской громады по неизвестным причинам бросил под автомобиль 39-летнего мужчины гранату РГД. Осколочные ранения получили три человека, которые в это время находились в салоне транспортного средства. Их доставили в больницу. Однако 45-летний злоумышленник на этом не остановился и забросил еще одну гранату РГД в домовладение других жителей громады. Боеприпас не разорвался. Никто из хозяев дома не пострадал», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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«Гранатометчика» задержали. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям УК: «покушение на умышленное убийство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 10:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Причины, по которым житель Ольховатской громады решил применить гранаты против односельчан, пока неизвестны".