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Ранены трое: на Харьковщине мужчина разбросал по селу гранаты

Происшествия 10:24   17.04.2023
Оксана Горун
Ранены трое: на Харьковщине мужчина разбросал по селу гранаты Фото: ГУНП в Харьковской области

Причины, по которым житель Ольховатской громады решил применить гранаты против односельчан, пока неизвестны.

«Житель Ольхуватской громады по неизвестным причинам бросил под автомобиль 39-летнего мужчины гранату РГД. Осколочные ранения получили три человека, которые в это время находились в салоне транспортного средства. Их доставили в больницу. Однако 45-летний злоумышленник на этом не остановился и забросил еще одну гранату РГД в домовладение других жителей громады. Боеприпас не разорвался. Никто из хозяев дома не пострадал», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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«Гранатометчика» задержали. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям УК: «покушение на умышленное убийство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 10:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Причины, по которым житель Ольховатской громады решил применить гранаты против односельчан, пока неизвестны".