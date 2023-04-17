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Поранено трьох: на Харківщині чоловік розкидав по селу гранати

Події 10:24   17.04.2023
Оксана Горун
Поранено трьох: на Харківщині чоловік розкидав по селу гранати

Причини, через які мешканець Вільхуватської громади вирішив застосувати гранати проти односельців, наразі невідомі.

“Мешканець Вільхуватської громади з невідомих причин кинув під автомобіль 39-річного чоловіка гранату РГД. Осколкові поранення отримали троє чоловіків, які у цей час знаходились у салоні транспортного засобу. Їх доставили до лікарні.
Однак, 45-річний зловмисник на цьому не зупинився і закинув ще одну гранату РГД до домоволодіння інших мешканців громади. Боєприпас не розірвалася. Ніхто з господарів будинку не постраждав”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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“Гранатометника” затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями КК: “замах на умисне вбивство” та “незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 10:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Причини, через які мешканець Вільхуватської громади вирішив застосувати гранати проти односельців, наразі невідомі".