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В Харькове слышны взрывы: начальник военного гарнизона сообщил, что это

Общество 11:35   17.04.2023
Виктория Яковенко
В Харькове слышны взрывы: начальник военного гарнизона сообщил, что это

17 апреля приблизительно до 13:00 харьковчане могут слышать звуки взрывов. Это плановые работы по разминированию.

Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«Не забывайте, что враг коварен, поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – предупредил Мельник.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 11:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 апреля приблизительно до 13:00 харьковчане могут слышать звуки взрывов. Это плановые работы по разминированию.".