В Харькове слышны взрывы: начальник военного гарнизона сообщил, что это
17 апреля приблизительно до 13:00 харьковчане могут слышать звуки взрывов. Это плановые работы по разминированию.
Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«Не забывайте, что враг коварен, поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – предупредил Мельник.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 11:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 апреля приблизительно до 13:00 харьковчане могут слышать звуки взрывов. Это плановые работы по разминированию.".