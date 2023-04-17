В Харькове слышны взрывы: начальник военного гарнизона сообщил, что это

17 апреля приблизительно до 13:00 харьковчане могут слышать звуки взрывов. Это плановые работы по разминированию.

Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«Не забывайте, что враг коварен, поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – предупредил Мельник.