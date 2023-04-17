У Харкові чутно вибухи: начальник військового гарнізону повідомив, що це

17 квітня приблизно до 13:00 харків’яни можуть чути звуки вибухів. Це – планові роботи з розмінування.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«Не забувайте, що ворог підступний, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – попередив Мельник.