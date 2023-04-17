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У Харкові чутно вибухи: начальник військового гарнізону повідомив, що це

Суспільство 11:35   17.04.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові чутно вибухи: начальник військового гарнізону повідомив, що це

17 квітня приблизно до 13:00 харків’яни можуть чути звуки вибухів. Це – планові роботи з розмінування.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«Не забувайте, що ворог підступний, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – попередив Мельник.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приблизно до 13:00 харків’яни можуть чути звуки вибухів. Це – планові роботи з розмінування.".