У Харкові чутно вибухи: начальник військового гарнізону повідомив, що це
17 квітня приблизно до 13:00 харків’яни можуть чути звуки вибухів. Це – планові роботи з розмінування.
Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
«Не забувайте, що ворог підступний, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – попередив Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 11:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приблизно до 13:00 харків’яни можуть чути звуки вибухів. Це – планові роботи з розмінування.".