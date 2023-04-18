На Купянском направлении ВСУ заставили бежать оккупантов, надумавших атаковать
Фото: Military Media Center
На Купянском направлении в течение минувших суток российская армия не смогла реализовать запланированные атаки из-за отпора Сил обороны.
«На Купянском направлении были попытки противника вести наступательные действия, но благодаря точному огню нашей артиллерии подразделения противника прибегли к бегству, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку», — сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.
По его словам, захватчики ведут наступательные действия на нескольких направлениях одновременно, на большинстве — они безуспешные. Украинским защитникам удается сдерживать продвижение врага вперед и наносить ему значительные потери.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 19:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении в течение минувших суток российская армия не смогла реализовать запланированные атаки из-за отпора Сил обороны.".