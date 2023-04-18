На Купянском направлении ВСУ заставили бежать оккупантов, надумавших атаковать

На Купянском направлении в течение минувших суток российская армия не смогла реализовать запланированные атаки из-за отпора Сил обороны.

«На Купянском направлении были попытки противника вести наступательные действия, но благодаря точному огню нашей артиллерии подразделения противника прибегли к бегству, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку», — сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.

По его словам, захватчики ведут наступательные действия на нескольких направлениях одновременно, на большинстве — они безуспешные. Украинским защитникам удается сдерживать продвижение врага вперед и наносить ему значительные потери.