Live
  • Вівторок 18.04.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.14
    • 🟢

На Куп’янському напрямку ЗСУ змусили тікати окупантів, які надумали атакувати

Суспільство 19:22   18.04.2023
Олена Нагорна
На Куп’янському напрямку ЗСУ змусили тікати окупантів, які надумали атакувати

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби російська армія не змогла реалізувати заплановані атаки через відсіч Сил оборони.

“На Куп‘янському напрямку були спроби противника вести наступальні дії, але завдяки влучному вогню нашої артилерії підрозділи противника вдались до втечі, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку”, – повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

За його словами, загарбники ведуть наступальні дії на кількох напрямках одночасно, на більшості – вони безуспішні. Українським захисникам вдається стримувати просування ворога вперед і завдавати йому значних втрат.

Читайте також: Ворог намагався наступати на Харківщині та обстріляв 10 населених пунктів – ГШ

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:22
На Куп’янському напрямку ЗСУ змусили тікати окупантів, які надумали атакувати
18:59
“Ворог сьогодні ніби сказився”, – командир харківської ТрО з Бахмута (відео)
18:40
13 населених пунктів Харківщини були під обстрілами армії РФ – Генштаб
18:31
У звільненому селі під Харковом майже відновили електропостачання
18:28
Безкоштовні мовні курси та допомога ВПО: Синєгубов відкрив центр у Харкові

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку ЗСУ змусили тікати окупантів, які надумали атакувати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 19:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку протягом минулої доби російська армія не змогла реалізувати заплановані атаки через відсіч Сил оборони.".