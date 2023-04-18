На Куп’янському напрямку ЗСУ змусили тікати окупантів, які надумали атакувати
На Куп’янському напрямку протягом минулої доби російська армія не змогла реалізувати заплановані атаки через відсіч Сил оборони.
“На Куп‘янському напрямку були спроби противника вести наступальні дії, але завдяки влучному вогню нашої артилерії підрозділи противника вдались до втечі, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку”, – повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.
За його словами, загарбники ведуть наступальні дії на кількох напрямках одночасно, на більшості – вони безуспішні. Українським захисникам вдається стримувати просування ворога вперед і завдавати йому значних втрат.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 19:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку протягом минулої доби російська армія не змогла реалізувати заплановані атаки через відсіч Сил оборони.".