Ситуация на фронте от ISW: оккупанты атакуют у Купянска и «беспокоятся» на юге
Институт изучения войны (ISW) отметил активизацию армии РФ на Купянском направлении. Самые напряженные бои продолжаются в Бахмуте, а в Запорожской и Херсонской областях враг готовится к украинскому контрнаступлению.
«17 апреля российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и южнее Кременной. По данным Генерального штаба Украины, российские войска провели безуспешные наземные атаки в районе населенных пунктов Синьковка (8 км к северо-востоку от Купянска), Григоровка (11 км к югу от Кременной) и Спорное (25 км к югу от Кременной)», — сообщили в сводке ISW за 17 апреля.
При этом со ссылкой на российские источники аналитики сообщили о том, что ряд наземных атак армии РФ на Луганщине были безуспешными. На видео, снятых на этих направлениях зафиксирована работа российских «Солнцепеков», также вражеские блогеры сообщают об активизации российской авиации в районе Сватово.
В Донецкой области центром боевых действий остаются Бахмут и Авдеевка. И если в Бахмуте оккупанты постепенно продвигаются, то в Авдеевке исключительно несут потери.
«По состоянию на 17 апреля российские войска добились дальнейших успехов в Бахмуте. На кадрах с геолокацией, опубликованных 16 апреля, видно, что силы группы «Вагнера» продвинулись к северу от трассы Т0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут вдоль главной железной дороги в Бахмуте. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска нанесли наземные удары в Бахмуте, к северо-западу от Бахмута в районе Хромово и к юго-западу от Бахмута в районе Ивановское (3 км к юго-западу) и Предтечино (12 км к юго-западу)», — прокомментировали ситуацию в Институте изучения войны.
Там также отметили, что финансист «Вагнера» Пригожин продолжает жаловаться на нехватку боеприпасов и так пытается оправдать медленное продвижение по разрушенному украинскому городу. Тем временем атаки в сторону Авдеевки остаются для россиян бесплодными, зато там оккупанты несут серьезные потери.
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«По сообщению Генерального штаба Украины, российские войска провели безуспешные наземные атаки вблизи населенных пунктов Новокалиново (8 км к северу от Авдеевки), Северное (5 км к западу от Авдеевки), Водяное (8 км к юго-востоку от Авдеевки), Первомайское (11 км к юго-западу от Авдеевки), Невельское (6 км к северо-западу от Донецка) и в Марьинке (27 км к юго-западу от Авдеевки). Российский военный блогер утверждал, что российские войска безуспешно атаковали Авдеевку с юга в районе Опытного и с востока от Крутой Балки. Бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что несколько неуказанных российских штурмовых рот понесли значительные потери на авдеевском направлении во время безрезультатных «мясных штурмов», — сообщили в ISW.
Также российские силы понесли потери в районе Марьинки. По данным Сил обороны, из-под Марьинки вывели два подразделения российских ВДВ — для восстановления.
Тем временем на юге враг не атакует, зато готовится обороняться.
«17 апреля российские войска продолжили подготовку к обороне на юге Украины. Украинские военные источники заявили, что российские войска строят укрепления и оборонительные рубежи в Херсонской и Запорожской областях», — отметили военные аналитики.
«Российские военные блогеры предупреждали, что украинские силы готовятся к контрнаступлению на херсонском и запорожском направлениях, а один российский источник отметил, что российские силы «беспокоятся» и перегруппировываются, опасаясь атак украинцев», — дополнили картину в ISW.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 07:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) отметил активизацию армии РФ на Купянском направлении. Самые напряженные бои продолжаются в Бахмуте, а в Запорожской и Херсонской областях враг готовится к украинскому контрнаступлению".