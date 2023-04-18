Окупанти атакують біля Куп’янська та “турбуються” на півдні – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) відзначив активізацію армії РФ на Куп’янському напрямку. Найнапруженіші бої тривають у Бахмуті, а в Запорізькій та Херсонській областях ворог готується до українського контрнаступу.

“17 квітня російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та південніше Кремінної. За даними Генерального штабу України, російські війська провели безуспішні наземні атаки в районі населених пунктів Синьківка (8 км на північний схід від Куп’янська), Григорівка (11 км на південь від Кремінної) та Спірне (25 км на південь від Кремінної)”, – повідомили у зведенні ISW за 17 квітня.

При цьому з посиланням на російські джерела аналітики повідомили, що низка наземних атак армії РФ на Луганщині були безуспішними. На відео, знятих на цих напрямках зафіксовано роботу російських “Сонцепеків”, також ворожі блогери повідомляють про активізацію російської авіації в районі Сватового.

На Донеччині центром бойових дій залишаються Бахмут та Авдіївка. І якщо в Бахмуті окупанти поступово просуваються, то в Авдіївці виключно зазнають втрат.

“Станом на 17 квітня російські війська досягли подальших успіхів у Бахмуті. На кадрах з геолокацією, опублікованих 16 квітня, видно, що сили групи “Вагнера” ​​просунулися на північ від траси Т0504 Костянтинівка – Часів Яр – Бахмут уздовж головної залізниці в Бахмуті. Український Генштаб повідомив, що російські війська завдали наземних ударів у Бахмуті, на північний захід від Бахмуту в районі Хромового та на південний захід від Бахмуту в районі Іванівського (3 км на південний захід) та Предтечиного (12 км на південний захід)”, – прокоментували ситуацію в Інституті вивчення війни.

Там також зазначили, що фінансист “Вагнера” ​​Пригожин продовжує скаржитися на нестачу боєприпасів і так намагається виправдати повільний поступ по зруйнованому українському місту. Тим часом атаки у бік Авдіївки залишаються для росіян безплідними, проте там окупанти зазнають серйозних втрат.

“За повідомленням Генерального штабу України, російські війська провели безуспішні наземні атаки поблизу населених пунктів Новокалинове (8 км на північ від Авдіївки), Північне (5 км на захід від Авдіївки), Водяне (8 км на південний схід від Авдіївки), Первомайське (11 км на південний захід від Авдіївки), Невельське (6 км на північний захід від Донецька) та в Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки) Російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували Авдіївку з півдня в районі Опитного та зі сходу від Крутої Балки. Колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що кілька невказаних російських штурмових рот зазнали значних втрат на авдіївському напрямку під час безрезультатних “м’ясних штурмів”, – повідомили в ISW.

Також російські сили зазнали втрат у районі Мар’їнки. За даними Сил оборони, з-під Мар’їнки вивели два підрозділи російських ПДВ – для відновлення.

Тим часом на півдні ворог не атакує, проте готується оборонятися.

“17 квітня російські війська продовжили підготовку до оборони на півдні України. Українські військові джерела заявили, що російські війська будують укріплення та оборонні рубежі у Херсонській та Запорізькій областях”, – зазначили військові аналітики.

“Російські військові блогери попереджали, що українські сили готуються до контрнаступу на херсонському та запорізькому напрямках, а одне російське джерело відзначило, що російські сили “турбуються” і перегруповуються, побоюючись атак українців”, – доповнили картину в ISW.