12 населенных пунктов Харьковщины попали под огонь армии рф – Генштаб ВСУ
Враг обстрелял села и поселки у границы и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
В 420-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 3 ракетных и 37 авиационных ударов, в частности, применил 12 БпЛА типа «Шахед-136». 10 из них были уничтожили наши защитники. Кроме того, враг совершил 57 обстрелов. позициях наших войск и населённых пунктах.
Противник, ценой больших потерь, пытается наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отразили более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Стрелечье, Огурцево, Волчанск, Петропавловка, Караичное Землянки и Отрадное в Харьковской области.
На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Дворечная, Западное и Берестовое Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 18:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг обстрелял села и поселки у границы и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".