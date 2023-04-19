12 населенных пунктов Харьковщины попали под огонь армии рф – Генштаб ВСУ

Враг обстрелял села и поселки у границы и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

В 420-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 3 ракетных и 37 авиационных ударов, в частности, применил 12 БпЛА типа «Шахед-136». 10 из них были уничтожили наши защитники. Кроме того, враг совершил 57 обстрелов. позициях наших войск и населённых пунктах.

Противник, ценой больших потерь, пытается наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отразили более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Стрелечье, Огурцево, Волчанск, Петропавловка, Караичное Землянки и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Дворечная, Западное и Берестовое Харьковской области.