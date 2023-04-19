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12 населенных пунктов Харьковщины попали под огонь армии рф – Генштаб ВСУ

Происшествия 18:48   19.04.2023
Оксана Якушко
12 населенных пунктов Харьковщины попали под огонь армии рф – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Враг обстрелял села и поселки у границы и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

В 420-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 3 ракетных и 37 авиационных ударов, в частности, применил 12 БпЛА типа «Шахед-136». 10 из них были уничтожили наши защитники. Кроме того, враг совершил 57 обстрелов. позициях наших войск и населённых пунктах.

Противник, ценой больших потерь, пытается наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отразили более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Стрелечье, Огурцево, Волчанск, Петропавловка, Караичное Землянки и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Дворечная, Западное и Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 18:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг обстрелял села и поселки у границы и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".