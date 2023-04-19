12 населених пунктів Харківщини потрапили під вогонь армії рф – Генштаб ЗСУ
Ворог обстріляв села та селища біля кордону та на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.
У 420-та добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник завдав 3 ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу “Шахед-136″. 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
Противник, ціною великих втрат, намагається наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки та Одрадне на Харківщині.
На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.
Читайте також: РФ обстріляла Вовчанськ, Дворічну та ще 11 населених пунктів Харківщини
Новини за темою:
Ви читали новину: «12 населених пунктів Харківщини потрапили під вогонь армії рф – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 18:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог обстріляв села та селища біля кордону та на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".