12 населених пунктів Харківщини потрапили під вогонь армії рф – Генштаб ЗСУ

Ворог обстріляв села та селища біля кордону та на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 420-та добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник завдав 3 ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу “Шахед-136″. 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник, ціною великих втрат, намагається наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.