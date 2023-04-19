2 пьяных водителей поймали на Харьковщине: один из них въехал в забор и сбежал
На Чугуевщине правоохранители разоблачили нетрезвого водителя, который совершил ДТП. Еще один пьяный водитель мотоцикла нарушил ПДД.
18 апреля в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о ДТП в селе Лебяжье. Заявительница рассказала, что неизвестный мужчина на автомобиле врезался в забор ее домовладения и скрылся с места преступления. Об этом сообщили на Facebook-странице Полиция Чугуевщины.
«Обследуя прилегающую территорию, сотрудники отдела реагирования патрульной полиции заметили автомобиль Volkswagen, двигавшийся в направлении поселка Чкаловское. Внешне он полностью подходил под описание, предоставленное заявительницей», — рассказали правоохранители.
Полицейские остановили беглеца и заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. На 40-летнего водителя правоохранители составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-4 (оставление места ДТП).
В тот же день полицейские остановили водителя мотоцикла в селе Каменная Яруга за нарушение ПДД.
В ходе общения с водителем правоохранители заметили признаки алкогольного опьянения. Прибор Drager это подтвердил и показал 3,17 промилле. Кроме того, полицейские обнаружили, что у мужчины нет соответствующей водительской категории.
На мужчину патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким транспортным средством) и протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУпАП.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Чугуевщине правоохранители разоблачили нетрезвого водителя, который совершил ДТП. Еще один пьяный водитель мотоцикла нарушил ПДД. ".