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2 пьяных водителей поймали на Харьковщине: один из них въехал в забор и сбежал

Общество 13:49   19.04.2023
Виктория Яковенко
2 пьяных водителей поймали на Харьковщине: один из них въехал в забор и сбежал Фото: Полиция чугуевщины

На Чугуевщине правоохранители разоблачили нетрезвого водителя, который совершил ДТП. Еще один пьяный водитель мотоцикла нарушил ПДД. 

18 апреля в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о ДТП в селе Лебяжье. Заявительница рассказала, что неизвестный мужчина на автомобиле врезался в забор ее домовладения и скрылся с места преступления. Об этом сообщили на Facebook-странице Полиция Чугуевщины.

«Обследуя прилегающую территорию, сотрудники отдела реагирования патрульной полиции заметили автомобиль Volkswagen, двигавшийся в направлении поселка Чкаловское. Внешне он полностью подходил под описание, предоставленное заявительницей», — рассказали правоохранители.

Полицейские остановили беглеца и заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. На 40-летнего водителя правоохранители составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-4 (оставление места ДТП).

В тот же день полицейские остановили водителя мотоцикла в селе Каменная Яруга за нарушение ПДД.

В ходе общения с водителем правоохранители заметили признаки алкогольного опьянения. Прибор Drager это подтвердил и показал 3,17 промилле. Кроме того, полицейские обнаружили, что у мужчины нет соответствующей водительской категории.

На мужчину патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким транспортным средством) и протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУпАП.

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Фото: Полиция Чугуевщины

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 13:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Чугуевщине правоохранители разоблачили нетрезвого водителя, который совершил ДТП. Еще один пьяный водитель мотоцикла нарушил ПДД. ".