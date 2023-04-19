2 п’яних водіїв піймали на Харківщині: один із них в’їхав у паркан і втік

На Чугуївщині правоохоронці викрили нетверезого водія, який скоїв ДТП. Ще один п’яний водій мотоцикла порушив ПДД.

18 квітня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Леб’яже. Заявниця розповіла, що невідомий чоловік на автомобілі врізався у паркан її домоволодіння та втік з місця злочину. Про це повідомили на Facebook-сторінці Поліція Чугуївщини.

«Обстежуючи прилеглу територію, працівники відділу реагування патрульної поліції помітили автомобіль Volkswagen, який рухався в напрямку селища Чкаловське. Ззовні він повністю підходив під опис, який надала заявниця», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські зупинили втікача та помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. На 40-річного водія правоохоронці склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (залишення місця ДТП).

Того ж дня поліцейські зупинили водія мотоцикла в селі Кам’яна Яруга за порушення ПДР.

Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад Drager це підтвердив та показав 3,17 проміле. Крім того, поліцейські виявили, що чоловік не має відповідної водійської категорії.

На чоловіка патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) та протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.