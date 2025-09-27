Live
П’яний водій з фальшивими правами їхав у комендантську годину в Харкові

Суспільство 17:54   27.09.2025
Вікторія Яковенко
П’яний водій з фальшивими правами їхав у комендантську годину в Харкові Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

26 вересня близько 02:00 копи зупинили на вулиці Мойсеївскій у Харкові авто «Ford» за порушення комендантської години.

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області розповіли, що під час спілкування з водієм виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти відповідний огляд.

Зазначається, що Драгер показав 0,91 проміле – у понад 4 рази вище за допустиму норму.

пьяный водитель в Харькове
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.

Крім цього, додали правоохоронці, чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Копи встановили, що посвідчення належить іншій особі. Тож викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, раніше водію «Skoda Octavia», який намагався підкупити за 500 євро поліціянтів на Харківщині, повідомили про підозру. Ситуація сталася у Нововодолазькій громаді. За даними ГУНП в Харківській області, чоловік їхав непристебнутим і був напідпитку.

Читайте також: На Харківщині пограбували дім: чоловікам «світить» до 8 років тюрми

