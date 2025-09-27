Пьяный водитель с фальшивыми правами ехал в комендантский час в Харькове
26 сентября около 02:00 копы остановили на улице Моисеевской в Харькове авто «Ford» за нарушение комендантского часа.
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области рассказали, что во время общения с водителем обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр.
Отмечается, что Драгер показал 0,91 промилле – более чем в 4 раза выше допустимой нормы.
Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административный протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
Кроме этого, добавили правоохранители, мужчина предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Копы установили, что удостоверение принадлежит другому человеку. Поэтому вызвали на место следственно-оперативную группу.
Напомним, ранее водителю «Skoda Octavia», пытавшемуся подкупить за 500 евро полицейских в Харьковской области, сообщили о подозрении. Ситуация произошла в Нововодолажской громаде. По данным ГУНП в Харьковской области, мужчина ехал непристегнутым и был под хмельком.
Читайте также: На Харьковщине ограбили дом: мужчинам «светит» до 8 лет тюрьмы
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, комендантский час, новости Харькова, полиция, пьяные;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пьяный водитель с фальшивыми правами ехал в комендантский час в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 17:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 сентября около 02:00 копы остановили на улице Моисеевской в Харькове авто «Ford» за нарушение комендантского часа.".