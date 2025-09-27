Live
Пьяный водитель с фальшивыми правами ехал в комендантский час в Харькове

Общество 17:54   27.09.2025
Виктория Яковенко
Пьяный водитель с фальшивыми правами ехал в комендантский час в Харькове Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

26 сентября около 02:00 копы остановили на улице Моисеевской в ​​Харькове авто «Ford» за нарушение комендантского часа.

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области рассказали, что во время общения с водителем обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр.

Отмечается, что Драгер показал 0,91 промилле – более чем в 4 раза выше допустимой нормы.

пьяный водитель в Харькове
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административный протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Кроме этого, добавили правоохранители, мужчина предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Копы установили, что удостоверение принадлежит другому человеку. Поэтому вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее водителю «Skoda Octavia», пытавшемуся подкупить за 500 евро полицейских в Харьковской области, сообщили о подозрении. Ситуация произошла в Нововодолажской громаде. По данным ГУНП в Харьковской области, мужчина ехал непристегнутым и был под хмельком.

Читайте также: На Харьковщине ограбили дом: мужчинам «светит» до 8 лет тюрьмы

Автор: Виктория Яковенко
