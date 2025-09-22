Выпил и не пристегнулся: водитель пытался за 500 евро откупиться от копов

Водителю Skoda Octavia, который пытался подкупить полицейских на Харьковщине, сообщили о подозрении.

Ситуация произошла в Нововодолажской громаде. Подробности 22 сентября сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сотрудники полиции остановили автомобиль «Skoda Octavia», за рулем которого находился житель поселка Новая Водолага. Водитель нарушил правила дорожного движения – управлял транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности. В ходе общения правоохранители заметили у 55-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения», — отметили в ГУНП.

На этом этапе, по версии полиции, нарушитель попытался «решить вопрос на месте» и предложил копам взятку — 500 евро. Его предупредили об ответственности, однако фигурант настаивал. Теперь, если его вину докажут, мужчине грозит реальный срок — до четырех лет тюрьмы.

