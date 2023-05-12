В Харькове пьяный водитель хотел откупиться от копов за 10 тысяч гривен (фото)

Днем 12 мая на проспекте Героев Харькова сотрудники патрульной полиции остановили авто Peugeot, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

На вид мужчина был пьян, поэтому копы предложили ему пройти освидетельствование. Прибор Drager зафиксировал 2,16 промилле алкоголя, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель попытался решить вопрос на месте, предложив копам взятку в 10 тысяч гривен.



Фото: УПП в Харьковской области

«Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, однако водитель не реагировал. Для фиксации обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу», — рассказали патрульные.

На водителя составили админпротокол по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.