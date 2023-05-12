У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 10 тисяч гривень (фото)
Вдень 12 травня на проспекті Героїв Харкова працівники патрульної поліції зупинили автомобіль Peugeot, водій якого порушив правила дорожнього руху.
На вигляд чоловік був п’яний, тож копи запропонували йому пройти огляд. Прилад Drager зафіксував 2,16 проміле алкоголю, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Водій спробував вирішити питання на місці, запропонувавши копам хабар у 10 тисяч гривень.
Фото: УПП у Харківській області
“Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, однак водій не реагував. Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу”, – розповіли патрульні.
На водія склали адмінпротокол за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 20:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 12 травня на проспекті Героїв Харкова працівники патрульної поліції зупинили автомобіль Peugeot, водій якого порушив правила дорожнього руху.".