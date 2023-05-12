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У Харкові перевернулася Audi Q5: 21-річну водійку шпиталізували (фото)

Події 12:02   12.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові перевернулася Audi Q5: 21-річну водійку шпиталізували (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

11 травня у Новобаварському районі сталася ДТП.

Аварія сталася близько 20:00 по вулиці Нетеченська набережна. 21-річна водійка “Audi Q5” не впоралась з керуванням, в’їхала в електроопору та перекинулась, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Водійка отримала травми, її шпиталізували. Пасажир автомобіля від допомоги лікарів відмовився, додали правоохоронці.

Інформацію про аварію зареєстрували у Єдиному обліку.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 12:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 травня у Новобаварському районі сталася ДТП.".