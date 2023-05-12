У Харкові перевернулася Audi Q5: 21-річну водійку шпиталізували (фото)

11 травня у Новобаварському районі сталася ДТП.

Аварія сталася близько 20:00 по вулиці Нетеченська набережна. 21-річна водійка “Audi Q5” не впоралась з керуванням, в’їхала в електроопору та перекинулась, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Водійка отримала травми, її шпиталізували. Пасажир автомобіля від допомоги лікарів відмовився, додали правоохоронці.

Інформацію про аварію зареєстрували у Єдиному обліку.