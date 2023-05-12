В Харькове перевернулась Audi Q5: 21-летнего водителя госпитализировали (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
11 мая в Новобаварском районе произошло ДТП.
Авария произошла около 20:00 по улице Нетеченской набережной. За рулем Audi Q5 была 21-летняя девушка: она не справилась с управлением, въехала в электроопору и перевернулась, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Водитель получила травмы, ее госпитализировали. Пассажир автомобиля от помощи врачей отказался, добавили правоохранители.
Информацию об аварии зарегистрировали в Едином учете.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 12:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 мая в Новобаварском районе произошло ДТП.".