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В Харькове перевернулась Audi Q5: 21-летнего водителя госпитализировали (фото)

Происшествия 12:02   12.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове перевернулась Audi Q5: 21-летнего водителя госпитализировали (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

11 мая в Новобаварском районе произошло ДТП.

Авария произошла около 20:00 по улице Нетеченской набережной. За рулем Audi Q5 была 21-летняя девушка: она не справилась с управлением, въехала в электроопору и перевернулась, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Водитель получила травмы, ее госпитализировали. Пассажир автомобиля от помощи врачей отказался, добавили правоохранители.

Информацию об аварии зарегистрировали в Едином учете.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 мая в Новобаварском районе произошло ДТП.".