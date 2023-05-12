В Харькове перевернулась Audi Q5: 21-летнего водителя госпитализировали (фото)

11 мая в Новобаварском районе произошло ДТП.

Авария произошла около 20:00 по улице Нетеченской набережной. За рулем Audi Q5 была 21-летняя девушка: она не справилась с управлением, въехала в электроопору и перевернулась, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Водитель получила травмы, ее госпитализировали. Пассажир автомобиля от помощи врачей отказался, добавили правоохранители.

Информацию об аварии зарегистрировали в Едином учете.