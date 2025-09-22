Випив і не пристебнувся: водій намагався за 500 євро відкупитись від копів
Водію Skoda Octavia, який намагався підкупити поліціянтів на Харківщині, повідомили про підозру.
Ситуація сталася у Нововодолазькій громаді. Подробиці 22 вересня повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Працівники поліції зупинили автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував мешканець селища Нова Водолага. Водій порушив правила дорожнього руху – керував транспортним засобом, не пристебнувшись ременем безпеки. У ході спілкування правоохоронці помітили у 55-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння”, – відзначили в ГУНП.
На цьому етапі, за версією поліції, порушник спробував “розв’язати питання на місці” та запропонував копам хабар – 500 євро. Його попередили про відповідальність, проте фігурант наполягав. Тепер, якщо його провину доведуть, чоловікові загрожує реальний термін – до чотирьох років ув’язнення.
Раніше ми повідомляли, що вранці 22 вересня в Харкові на смерть збили пішохода. Трагедія сталася на вулиці Полтавський Шлях – у районі регульованого переходу. Постраждалий помер на місці. Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП.
Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 17:40
