На Харківщині п’яний і безправний водій їхав під час комендантської години

Вночі 18 квітня патрульні на стаціонарному посту зупинили автомобіль Honda, який рухався вулицею під час комендантської години.

Під час спілкування поліцeйські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад Drager це підтвердив та показав 2,18 проміле, що у понад 10 разів перевищує допустиму норму, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій протягом року вже притягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та судом був позбавлений права керування.

На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч.2 ст. 130 (повторне протягом року керування авто у сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

​​Загалом, за минулу добу патрульні виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння.