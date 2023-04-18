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На Харьковщине пьяный и бесправный водитель ехал во время комендантского часа

Происшествия 12:02   18.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине пьяный и бесправный водитель ехал во время комендантского часа Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Ночью 18 апреля патрульные на стационарном посту остановили автомобиль Honda, который ехал по улице во время комендантского часа.

Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Прибор Drager это подтвердил и показал 2,18 промилле, что более, чем в 10 раз превышает допустимую норму, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В ходе проверки документов инспекторы установили, что водитель в течение года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и судом был лишен права управления.

На водителя патрульные составили административный протокол по ч.2 ст. 130 (повторное в течение года вождение в опьянение) и административное постановление по ч.4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУпАП.

Всего за прошедшие сутки патрульные обнаружили 20 водителей с признаками опьянения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 18 апреля патрульные на стационарном посту остановили автомобиль Honda, который ехал по улице во время комендантского часа.".