На Харьковщине пьяный и бесправный водитель ехал во время комендантского часа
Ночью 18 апреля патрульные на стационарном посту остановили автомобиль Honda, который ехал по улице во время комендантского часа.
Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Прибор Drager это подтвердил и показал 2,18 промилле, что более, чем в 10 раз превышает допустимую норму, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
В ходе проверки документов инспекторы установили, что водитель в течение года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и судом был лишен права управления.
На водителя патрульные составили административный протокол по ч.2 ст. 130 (повторное в течение года вождение в опьянение) и административное постановление по ч.4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУпАП.
Всего за прошедшие сутки патрульные обнаружили 20 водителей с признаками опьянения.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 12:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 18 апреля патрульные на стационарном посту остановили автомобиль Honda, который ехал по улице во время комендантского часа.".