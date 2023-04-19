В Харьковской области эксгумировали тело жертвы оккупантов – полиция

В Изюмском районе правоохранители обнаружили тело женщины, которая погибла в результате вражеских обстрелов.

83-летняя жительница села Каменка погибла в марте прошлого года во время авиационной бомбардировки ВС РФ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пенсионерку похоронили на территории ее домовладения.

Останки жертвы были направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту смерти женщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.