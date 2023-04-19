В Харьковской области эксгумировали тело жертвы оккупантов – полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Изюмском районе правоохранители обнаружили тело женщины, которая погибла в результате вражеских обстрелов.
83-летняя жительница села Каменка погибла в марте прошлого года во время авиационной бомбардировки ВС РФ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пенсионерку похоронили на территории ее домовладения.
Останки жертвы были направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту смерти женщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Читайте также: Под завалами на Харьковщине нашли тела мужчины и женщины — ГСЧС
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харьковской области эксгумировали тело жертвы оккупантов – полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 13:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе правоохранители обнаружили тело женщины, которая погибла в результате вражеских обстрелов.".