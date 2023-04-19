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В Харьковской области эксгумировали тело жертвы оккупантов – полиция

Происшествия 13:08   19.04.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области эксгумировали тело жертвы оккупантов – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В Изюмском районе правоохранители обнаружили тело женщины, которая погибла в результате вражеских обстрелов.

83-летняя жительница села Каменка погибла в марте прошлого года во время авиационной бомбардировки ВС РФ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пенсионерку похоронили на территории ее домовладения.

Останки жертвы были направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту смерти женщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 13:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе правоохранители обнаружили тело женщины, которая погибла в результате вражеских обстрелов.".