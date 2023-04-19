В Харківській області ексгумували тіло жертви окупантів – поліція

В Ізюмському районі правоохоронці знайшли тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу.

83-річна мешканка села Кам’янка загинула в березні минулого року під час авіаційного бомбардування ЗС РФ, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Пенсіонерку поховали на території її домоволодіння.

Останки жертви направили на проведення судово-медичної експертизи. За фактом смерті жінки відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.