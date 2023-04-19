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В Харківській області ексгумували тіло жертви окупантів – поліція

Події 13:08   19.04.2023
Виктория Яковенко
В Харківській області ексгумували тіло жертви окупантів – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

В Ізюмському районі правоохоронці знайшли тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу.

83-річна мешканка села Кам’янка загинула в березні минулого року під час авіаційного бомбардування ЗС РФ, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Пенсіонерку поховали на території її домоволодіння.

Останки жертви направили на проведення судово-медичної експертизи. За фактом смерті жінки відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 13:08;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі правоохоронці знайшли тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу.".