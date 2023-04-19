В Харківській області ексгумували тіло жертви окупантів – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
В Ізюмському районі правоохоронці знайшли тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу.
83-річна мешканка села Кам’янка загинула в березні минулого року під час авіаційного бомбардування ЗС РФ, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Пенсіонерку поховали на території її домоволодіння.
Останки жертви направили на проведення судово-медичної експертизи. За фактом смерті жінки відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 13:08;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі правоохоронці знайшли тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу.".