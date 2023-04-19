Під завалами на Харківщині знайшли тіла чоловіка та жінки – ДСНС

Рятувальники знайшли тіла двох загиблих внаслідок авіаудару по Волчанську на Харківщині.

“Тіла чоловіка 1972 р.н. та жінки 1978 р.н. вже знайшли”, – повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Нагадаємо, близько 22:00 18 квітня російська армія завдала удару по Вовчанську двома керованими авіабомбами. “Прильоти” припали на територію місцевого ринку та приватний будинок. Почалися дві масштабні пожежі, які змогли повністю ліквідувати до 4 ранку 19 квітня. На місці продовжуються рятувальні роботи.