Під завалами на Харківщині знайшли тіла чоловіка та жінки – ДСНС
Рятувальники знайшли тіла двох загиблих внаслідок авіаудару по Волчанську на Харківщині.
“Тіла чоловіка 1972 р.н. та жінки 1978 р.н. вже знайшли”, – повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
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Нагадаємо, близько 22:00 18 квітня російська армія завдала удару по Вовчанську двома керованими авіабомбами. “Прильоти” припали на територію місцевого ринку та приватний будинок. Почалися дві масштабні пожежі, які змогли повністю ліквідувати до 4 ранку 19 квітня. На місці продовжуються рятувальні роботи.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 10:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники знайшли тіла двох загиблих внаслідок авіаудару по Волчанську на Харківщині".