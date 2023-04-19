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Під завалами на Харківщині знайшли тіла чоловіка та жінки – ДСНС

Події 10:36   19.04.2023
Оксана Горун
Під завалами на Харківщині знайшли тіла чоловіка та жінки – ДСНС

Рятувальники знайшли тіла двох загиблих внаслідок авіаудару по Волчанську на Харківщині.

“Тіла чоловіка 1972 р.н. та жінки 1978 р.н. вже знайшли”, – повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

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    • Нагадаємо, близько 22:00 18 квітня російська армія завдала удару по Вовчанську двома керованими авіабомбами. “Прильоти” припали на територію місцевого ринку та приватний будинок. Почалися дві масштабні пожежі, які змогли повністю ліквідувати до 4 ранку 19 квітня. На місці продовжуються рятувальні роботи.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 10:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники знайшли тіла двох загиблих внаслідок авіаудару по Волчанську на Харківщині".