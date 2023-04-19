Под завалами на Харьковщине нашли тела мужчины и женщины — ГСЧС

Спасатели нашли тела двух погибших в результате авиаудара по Волчанску на Харьковщине.

«Тела мужчины 1972 г.р. и женщины 1978 г.р. уже нашли», — сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Напомним, около 22:00 18 апреля российская армия нанесла удар по Волчанску двумя управляемыми авиабомбами. «Прилеты» пришлись на территорию местного рынка и частный дом. Начались два масштабных пожара, которые смогли полностью ликвидировать к 4 утра 19 апреля. На месте продолжаются спасательные работы.