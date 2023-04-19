Под завалами на Харьковщине нашли тела мужчины и женщины — ГСЧС
Спасатели нашли тела двух погибших в результате авиаудара по Волчанску на Харьковщине.
«Тела мужчины 1972 г.р. и женщины 1978 г.р. уже нашли», — сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
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Напомним, около 22:00 18 апреля российская армия нанесла удар по Волчанску двумя управляемыми авиабомбами. «Прилеты» пришлись на территорию местного рынка и частный дом. Начались два масштабных пожара, которые смогли полностью ликвидировать к 4 утра 19 апреля. На месте продолжаются спасательные работы.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 10:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели нашли тела двух погибших в результате авиаудара по Волчанску на Харьковщине".