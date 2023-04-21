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В Харькове несколько суток ищут пропавшего, поиск на местности ничего не дал

Общество 11:04   21.04.2023
Оксана Горун
В Харькове несколько суток ищут пропавшего, поиск на местности ничего не дал Фото: «Милена»

В Харькове волонтеры вместе с полицией провели поиск на местности пропавшего еще 17 апреля Игоря Мамота.

«Принимали участие в поиске 10 человек, включая 3 сотрудника полиции. В ходе поиска был осмотрен Молодежный парк, территории спорткомплекса, Национального юридического университета, ул. Алчевских, территория общежитий ХПИ и Национального автодорожного университета, кладбище №2, а также обрыв на ул. Веснина и ул. Лермонтовской. В ходе поиска также были опрошены все работники сферы обслуживания (магазины, автозаправки и т.п.) и встречные граждане; была проведена расклейка и раздача ориентировок об исчезновении Игоря Юсуновича. Инфоргами отряда также были проверены больницы Харькова. По результатам поиска на местности Игорь Юнусович не найден. Информационный поиск продолжается», — сообщили в telegram поисково-спасательного отряда «Милена».

Игорю Мамоту 69 лет. Он живет на ул. Пушкинской в районе Дворца студентов ХПИ. 17 апреля 2023 года мужчина в первой половине дня ушел из дома, направляясь в Молодежный парк, но до сих пор не вернулся.

Волонтеры ищут Мамота в Харькове

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотного телосложения, седые вьющиеся волосы средней длины, серо-голубые глаза. Он был одет в серую флисовую кофту на молнии, черные спортивные штаны и темно-синие тапочки. С собой у мужчины были солнцезащитные очки, скандинавские палки для ходьбы, сумка цвета хаки через плечо, документы.

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    • Всех, кто что-либо знает о местонахождении Игоря Мамота, просят обратиться по телефонам: (068) 777-0-112 или 102.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 11:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове волонтеры вместе с полицией провели поиск на местности пропавшего еще 17 апреля Игоря Мамота".