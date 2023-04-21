У Харкові кілька діб шукають зниклого, пошук на місцевості нічого не дав

У Харкові волонтери разом із поліцією провели пошук на місцевості зниклого ще 17 квітня Ігоря Мамота.

“Приймали участь у пошуку 10 осіб, включаючи 3 співробітників поліції. В ході пошуку був оглянутий Молодіжний парк, території спорткомплексу, Національного Юридичного Університету, вул. Алчевських, територія гуртожитків ХПІ та Національного автодорожнього університету, кладовище №2, а також обрив по вул. Весніна та вул. Лермонтовську. В ході пошуку також було опитано всіх робітників сфери обслуговування (магазини, автозаправки, тощо) та зустрічних громадян; було проведено розклеювання та роздавання орієнтувань про зникнення Ігора Юсуновича. Інфоргами загону також були перевірені лікарні м. Харків. По результатам пошуку на місцевості Ігора Юнусовича не знайдено. Інформаційний пошук триває”, – повідомили в телеграмі пошуково-рятувального загону “Мілена”.

Ігореві Мамоту 69 років. Він мешкає на вул. Пушкінській у районі Палацу студентів ХПІ. 17 квітня 2023 року чоловік у першій половині дня пішов з дому, прямуючи до Молодіжного парку, але досі не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 170 см, щільної статури, сиве кучеряве волосся середньої довжини, сіро-блакитні очі. Він був одягнений у сіру флісову кофту на блискавці, чорні спортивні штани та темно-сині капці. З собою чоловік мав сонцезахисні окуляри, скандинавські палиці для ходьби, сумку кольору хакі через плече, документи.

Усіх, хто щось знає про місцезнаходження Ігоря Мамота, просять звернутися за телефонами: (068) 777-0-112 або 102.