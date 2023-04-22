Харьковщина в пятерке наиболее пострадавших агросекторов Украины – КSE

Наибольший ущерб агросектору война, начатая Россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям.

Агропромышленный комплекс Украины в результате полномасштабного вторжения ВС РФ получил прямые убытки на сумму 8,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в оценке экспертов проекта KSE Institute.

Наибольшая доля ущерба аграрному сектору приходится на повреждение и уничтожение сельхозтехники. Оценочные потери производителей достигли 4,65 млрд долларов. В результате войны в целом разрушены или повреждены 109,6 тыс. единиц техники.

«Вторая по размеру категория убытков этой сферы связана с уничтожением и воровством производимой продукции. Зафиксировано более 4 млн. т уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость этого ущерба оценивается в $1,87 млрд.»,- сообщили аналитики.