Харьковщина в пятерке наиболее пострадавших агросекторов Украины – КSE
Наибольший ущерб агросектору война, начатая Россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям.
Агропромышленный комплекс Украины в результате полномасштабного вторжения ВС РФ получил прямые убытки на сумму 8,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в оценке экспертов проекта KSE Institute.
Наибольшая доля ущерба аграрному сектору приходится на повреждение и уничтожение сельхозтехники. Оценочные потери производителей достигли 4,65 млрд долларов. В результате войны в целом разрушены или повреждены 109,6 тыс. единиц техники.
«Вторая по размеру категория убытков этой сферы связана с уничтожением и воровством производимой продукции. Зафиксировано более 4 млн. т уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость этого ущерба оценивается в $1,87 млрд.»,- сообщили аналитики.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 15:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наибольший ущерб агросектору война, начатая Россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям.".