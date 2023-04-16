Аграриям Харьковщины, которым россияне уничтожили бизнес, советуют идти в суд

Что делать аграриям, чьи предприятия разрушены, но банки требуют уплаты кредитов, пояснил заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.

«О платежеспособности тех, чей бизнес был поврежден и не может платить кредит по причине уничтоженного бизнеса. Это отдельная история. Она более состоит в области хозяйственного права. Она более судебная. Я всем фермерам, бизнесменам, которые обращаются с таким вопросом, советую им идти с этим вопросом в суд. Советую хорошего юриста. Любой типичный договор о предоставлении кредита предусматривает условия войны, относящиеся к условиям и обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор). Это выигрышное дело. И человек, у которого уничтожены полностью сельскохозяйственная техника или склады, или все вместе. И залоговое имущество, под которое кредит предоставляли, он не может платить такой кредит и это форс-мажорные обстоятельства. И суд, и государство должны в этом случае быть на его стороне», – рассказал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.