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Аграриям Харьковщины, которым россияне уничтожили бизнес, советуют идти в суд

Общество 19:01   16.04.2023
Оксана Якушко
Павло Велицький
Аграриям Харьковщины, которым россияне уничтожили бизнес, советуют идти в суд

Что делать аграриям, чьи  предприятия разрушены, но банки требуют уплаты кредитов, пояснил заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.

«О платежеспособности тех, чей бизнес был поврежден и не может платить кредит по причине уничтоженного бизнеса. Это отдельная история. Она более состоит в области хозяйственного права. Она более судебная. Я всем фермерам, бизнесменам, которые обращаются с таким вопросом, советую им идти с этим вопросом в суд. Советую хорошего юриста. Любой типичный договор о предоставлении кредита предусматривает условия войны, относящиеся к условиям и обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор). Это выигрышное дело. И человек, у которого уничтожены полностью сельскохозяйственная техника или склады, или все вместе. И залоговое имущество, под которое кредит предоставляли, он не может платить такой кредит и это форс-мажорные обстоятельства. И суд, и государство должны в этом случае быть на его стороне», – рассказал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.

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Автор: Оксана Якушко, Павло Велицький

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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко, Павло Велицький в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что делать аграриям, чьи  предприятия разрушены, но банки требуют уплаты кредитов, пояснил заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.".