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Сколько агропредприятий осталось в Харьковской области?

Общество 17:03   16.04.2023
Оксана Якушко
Павло Велицький
Сколько агропредприятий осталось в Харьковской области?

Готовы ли украинские фермеры обеспечить продовольственную безопасность? Почему некоторые агропредприятия простаивают, объяснил заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.

«Если мы говорим де-юре, то все остались. Де-факто сейчас работает около 60% — 70% от довоенного количества хозяйств. По другим – вопросительный знак. Почему? Первое: человек хочет работать, но бизнес его полностью уничтожен. Он сейчас ищет пути, чем он будет работать? Где хранить зерно? Что делать с землей?

Второй случай – это брошенные земли. Это случай, когда человек сбежал в рф. Коллаборант потенциальный. Не будем говорить, это суд решает. Но потенциально человек, по которому заведены уголовные дела по сотрудничеству с агрессором. Это большое количество случаев. И сейчас такая ситуация, что человека нет, хозяйства брошены, земля простаивает. Но де-юре статус хозяйства. И пока нет соответствующих приговоров суда, договор аренды расторгнуть нельзя. Земля просто простаивает, и государство не получает налоги, пайщик не получает арендную плату, ухудшается состояние стоящей земли, которая не работает. У нас не одно сотня дел относительно подобного рода деятельности», — говорит Евгений Иванов, заместитель начальника Харьковской областной военной администрации.

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Автор: Оксана Якушко, Павло Велицький

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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко, Павло Велицький в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Готовы ли украинские фермеры обеспечить продовольственную безопасность? Почему некоторые агропредприятия простаивают, объяснил заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.".