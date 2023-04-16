Скільки агропідприємств залишилося у Харківській області?
Чи готові українські фермери забезпечити продовольчу безпеку? Чому деякі агропідприємства простоюють, пояснив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.
«Якщо ми говоримо де-юре, то залишилися всі. Де-факто наразі працює близько 60% – 70% від довоєнної кількості господарств. По іншим – знак питання. Чому? Перше: людина хоче працювати, але бізнес її повністю знищений. Вона зараз шукає шляхи, чим вона буде працювати? Де зберігати зерно? Що робити з землею?
Другий випадок – це кинуті землі. Це випадок, коли людина втекла до рф. Колаборант потенційний. Не будемо казати, це суд вирішує. Але потенційно людина, щодо якої заведені кримінальні справи щодо співробітництва з агресором. Це чимала кількість випадків. І зараз виходить така ситуація, що людини нема, господарства кинуті, земля простоює. Але де-юре статус господарства. І поки немає відповідних вироків суду, договір оренди розірвати не можна. Земля просто простоює, і держава не получає податки, пайовик не отримує орендну плату і погіршується стан землі, яка стоїть, яка не працює. У нас не одна сотня справа щодо подібного роду діяльності», – каже Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2023 в 17:03;
Кореспондент Павло Велицький, Оксана Якушко, у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи готові українські фермери забезпечити продовольчу безпеку? Чому деякі агропідприємства простоюють, пояснив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов. ".