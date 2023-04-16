Аграріям Харківщини, яким росіяни знищили бізнес, радять йти до суду

Що робити аграріям, чиї підприємства зруйновано , але банки вимагають сплати кредитів, пояснив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

«Щодо платоспроможності тих, хто був пошкоджений і неспроможний платити кредит по причині знищеного бізнесу. Це окрема історія. Вона більш полягає в галузі господарського права. Вона більш судова. Я всім фермерам, бізнесменам, які звертаються таким питанням раджу їм йти із цим питанням до суду. Раджу гарного юриста. Будь-який типовий договір про надання кредиту передбачає умови війни, які відносяться до умов і обставин непереборної сили (форс-мажор). Це виграшна справа. І людина, у якої знищені вщент сільськогосподарська техніка або склади, або все разом. І залогове майно, під який кредит надавали, він неспроможний платити такий кредит і це форс-мажорні обставини. І суд, і держава повинні в цьому випадку бути на його боці», – розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.