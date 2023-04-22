Харківщина у п’ятірці найбільш постраждалих агросекторів України – КSE

Найбільших збитків агросектору війна, розпочата Росією, завдала Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областям.

Агропромисловий комплекс України внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ отримав прямих збитків на суму 8,7 мільярда доларів. Про це йдеться в оцінці експертів проєкту KSE Institute.

Найбільша частка збитків аграрному сектору припадає на пошкодження та знищення сільгосптехніки. Втрати виробників досягли $4,65 млрд. В результаті війни загалом зруйновано або пошкоджено 109,6 тис. одиниць аграрної техніки.

«Друга за розміром категорія збитків цієї сфери пов’язана зі знищенням і крадіжками виробленої продукції. Зафіксовано понад 4 млн т знищеної та викраденої готової сільгосппродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється в $1,87 млрд.»,- повідомили аналітики.