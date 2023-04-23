Больше двадцати пьяных водителей поймали в выходные на дорогах Харьковщины

За минувшие сутки сотрудники патрульной полиции обнаружили на дорогах Харьковской области 22 пьяных водителя.

В ночь на воскресенье копы остановили Volkswagen, который двигался по улице в комендантский час, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

При осмотре водителя на состояние опьянения прибор Drager показал 2,63 промилле алкоголя, что более чем в 13 раз превышает допустимую норму. Во время проверки документов оказалось, что мужчина не имеет права управлять соответствующим транспортным средством.

На водителя составили административный протокол по ч.1 ст. 130 (управление авто в состоянии опьянения) и административное постановление по ч.2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.