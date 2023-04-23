Live
  • Воскресенье 23.04.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.07
    • 🟢

Больше двадцати пьяных водителей поймали в выходные на дорогах Харьковщины

Общество 10:38   23.04.2023
Елена Нагорная
Больше двадцати пьяных водителей поймали в выходные на дорогах Харьковщины Фото: УПП в Харьковской области

За минувшие сутки сотрудники патрульной полиции обнаружили на дорогах Харьковской области 22 пьяных водителя.

В ночь на воскресенье копы остановили Volkswagen, который двигался по улице в комендантский час, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

При осмотре водителя на состояние опьянения прибор Drager показал 2,63 промилле алкоголя, что более чем в 13 раз превышает допустимую норму. Во время проверки документов оказалось, что мужчина не имеет права управлять соответствующим транспортным средством.

На водителя составили административный протокол по ч.1 ст. 130 (управление авто в состоянии опьянения) и административное постановление по ч.2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.

Читайте также: Двоих пьяных водителей поймали на Харьковщине: один из них въехал в забор и сбежал

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

10:09
В Котлярах разбиты 12 домов, пожар на АЗС в Харькове не связывают с ударом РФ
09:42
Жильцам домов под Харьковом, разбитых С-300, предоставят временное жилье
08:54
Синегубов: о двух «прилетах» по Харькову и разбитых домах в Котлярах (фото)
07:59
Во время ракетного удара в Новобаварском районе Харькова вспыхнула АЗС (фото)
07:38
По Купянскому району Харьковщины враг бил из артиллерии — Генштаб

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Больше двадцати пьяных водителей поймали в выходные на дорогах Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки сотрудники патрульной полиции обнаружили на дорогах Харьковской области 22 пьяных водителя.".