Больше двадцати пьяных водителей поймали в выходные на дорогах Харьковщины
За минувшие сутки сотрудники патрульной полиции обнаружили на дорогах Харьковской области 22 пьяных водителя.
В ночь на воскресенье копы остановили Volkswagen, который двигался по улице в комендантский час, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
При осмотре водителя на состояние опьянения прибор Drager показал 2,63 промилле алкоголя, что более чем в 13 раз превышает допустимую норму. Во время проверки документов оказалось, что мужчина не имеет права управлять соответствующим транспортным средством.
На водителя составили административный протокол по ч.1 ст. 130 (управление авто в состоянии опьянения) и административное постановление по ч.2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 10:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки сотрудники патрульной полиции обнаружили на дорогах Харьковской области 22 пьяных водителя.".