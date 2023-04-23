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Понад двадцять п’яних водіїв спіймали у вихідні на дорогах Харківщини

Суспільство 10:38   23.04.2023
Олена Нагорна
Понад двадцять п’яних водіїв спіймали у вихідні на дорогах Харківщини

Протягом минулої доби працівники патрульної поліції виявили на дорогах Харківської області 22 п’яних водіїв.

У ніч проти неділі копи зупинили Volkswagen, який рухався вулицею в комендантську годину, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

При огляді водія на стан сп’яніння прилад Drager показав 2,63 проміле алкоголю, що більш ніж у 13 разів перевищує допустиму норму. Під час перевірки документів виявилось, що чоловік не має права керувати відповідним транспортним засобом.

На водія склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (управління авто у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 2 ст. 126 (управління транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби працівники патрульної поліції виявили на дорогах Харківської області 22 п’яних водіїв.".