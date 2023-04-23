Гуляла в торговом центре: в Харькове полиция всю ночь искала девочку-подростка

Вечером 22 апреля 43-летняя харьковчанка обратилась к правоохранителям с заявлением об исчезновении 14-летней дочери. По последней информации, девочка гуляла в торговом центре.

В течение ночи сотрудники полиции проверили территорию района, торговые центры, железнодорожный и автовокзал, а также провели мониторинг профиля девочки в социальных сетях, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В результате принятых мер девочку нашли около 11:00 23 апреля на территории Салтовского района. Разысканную передали родителям и провели с ними профилактическую беседу», — сообщили в полиции.

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