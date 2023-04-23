Гуляла в торговельному центрі: у Харкові поліція всю ніч шукала дівчинку
Увечері 22 квітня 43-річна харків’янка звернулася до правоохоронців із заявою про зникнення 14-річної доньки. За останньою інформацією, дівчина гуляла у торговельному центрі.
Протягом ночі працівники поліції перевірили територію району, торгові центри, залізничний та автовокзал, а також провели моніторинг профілю дівчинки у соціальних мережах, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“У результаті вжитих заходів дівчину знайшли близько 11:00 23 квітня на території Салтівського району. Розшукану передали батькам та провели з ними профілактичну бесіду”, – повідомили у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 13:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 22 квітня 43-річна харків’янка звернулася до правоохоронців із заявою про зникнення 14-річної доньки. За останньою інформацією, дівчина гуляла у торговельному центрі.".