На Купянщине двое молодых людей похитили мотоцикл из гаражного кооператива

В поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области разоблачили двоих молодых людей в незаконном завладении транспортным средством.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«В гаражном кооперативе злоумышленники 2003 и 2004 года рождения похитили мотоцикл «Ява». Проводятся первоочередные следственные действия», — рассказал он.

Также Тимошко сообщил, что за прошедшие сутки полиция обработала 1034 обращения от жителей Харьковщины и доставила в подразделения для проверки 12 вероятных диверсантов и пропагандистов. Также правоохранители разоблачили три факта незаконного оборота наркотиков.

Читайте также: Больше двадцати пьяных водителей поймали в выходные на дорогах Харьковщины