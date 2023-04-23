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На Купянщине двое молодых людей похитили мотоцикл из гаражного кооператива

Происшествия 19:28   23.04.2023
Елена Нагорная
На Купянщине двое молодых людей похитили мотоцикл из гаражного кооператива Иллюстративное фото

В поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области разоблачили двоих молодых людей в незаконном завладении транспортным средством.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«В гаражном кооперативе злоумышленники 2003 и 2004 года рождения похитили мотоцикл «Ява». Проводятся первоочередные следственные действия», — рассказал он.

Также Тимошко сообщил, что за прошедшие сутки полиция обработала 1034 обращения от жителей Харьковщины и доставила в подразделения для проверки 12 вероятных диверсантов и пропагандистов. Также правоохранители разоблачили три факта незаконного оборота наркотиков.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 19:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области разоблачили двоих молодых людей в незаконном завладении транспортным средством.".