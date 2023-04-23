На Куп’янщині двоє молодиків викрали мотоцикл із гаражного кооперативу
У селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківської області викрили двох молодиків у незаконному заволодінні транспортним засобом.
Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
“У гаражному кооперативі зловмисники 2003 і 2004 року народження викрали мотоцикл «Ява». Проводяться першочергові слідчі дії”, – розповів він.
Також Тимошко повідомив, що минулої доби поліція опрацювала 1034 звернення від мешканців Харківщини та доправила до підрозділів для перевірки 12 ймовірних диверсантів та пропагандистів. Також правоохоронці викрили три факти незаконного обігу наркотиків.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 19:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківської області викрили двох молодиків у незаконному заволодінні транспортним засобом.".