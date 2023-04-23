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Жителя Харьковщины призывного возраста поймали на границе с Румынией

Общество 18:35   23.04.2023
Елена Нагорная
Жителя Харьковщины призывного возраста поймали на границе с Румынией Фото: ГПСУ

Жителя Харьковской области, который пытался незаконно попасть в Румынию, задержали на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Двоих мужчин остановили в приграничной зоне военнослужащие отдела «Тячев». Чтобы незаконно пересечь границу с Румынией, один из задержанных прибыл из Днепропетровской области, другой из Харьковской области», — говорится в публикации.

Всего в течение суток пограничники Мукачевского отряда задержали одиннадцать мужчин призывного возраста. На них составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела направлены в суд.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 18:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя Харьковской области, который пытался незаконно попасть в Румынию, задержали на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда.".