Жителя Харківщини призовного віку спіймали на кордоні з Румунією
Жителя Харківської області, який намагався незаконно потрапити в Румунію, затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
“Двох чоловіків зупинили у прикордонні військовослужбовці відділу «Тячів». Щоб незаконно перетнути кордон з Румунією, один із затриманих прибув з Дніпропетровщини, інший з Харківщини”, — йдеться у публікації.
Загалом упродовж доби прикордонники Мукачівського загону затримали одинадцятьох чоловіків призовного віку. На них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП “незаконний перетин чи спроба незаконного перетину державного кордону України”. Справи скеровані до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 18:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Харківської області, який намагався незаконно потрапити в Румунію, затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону.".