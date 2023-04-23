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Жителя Харківщини призовного віку спіймали на кордоні з Румунією

Суспільство 18:35   23.04.2023
Олена Нагорна
Жителя Харківщини призовного віку спіймали на кордоні з Румунією

Жителя Харківської області, який намагався незаконно потрапити в Румунію, затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

“Двох чоловіків зупинили у прикордонні військовослужбовці відділу «Тячів». Щоб незаконно перетнути кордон з Румунією, один із затриманих прибув з Дніпропетровщини, інший з Харківщини”, — йдеться у публікації.

Загалом упродовж доби прикордонники Мукачівського загону затримали одинадцятьох чоловіків призовного віку. На них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП “незаконний перетин чи спроба незаконного перетину державного кордону України”. Справи скеровані до суду.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 18:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Харківської області, який намагався незаконно потрапити в Румунію, затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону.".