Жителя Харківщини призовного віку спіймали на кордоні з Румунією

Жителя Харківської області, який намагався незаконно потрапити в Румунію, затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

“Двох чоловіків зупинили у прикордонні військовослужбовці відділу «Тячів». Щоб незаконно перетнути кордон з Румунією, один із затриманих прибув з Дніпропетровщини, інший з Харківщини”, — йдеться у публікації.

Загалом упродовж доби прикордонники Мукачівського загону затримали одинадцятьох чоловіків призовного віку. На них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП “незаконний перетин чи спроба незаконного перетину державного кордону України”. Справи скеровані до суду.