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Сім’ям загиблих прикордонників з Харківщини передали державні нагороди

Суспільство 20:25   22.04.2023
Вікторія Яковенко
Сім’ям загиблих прикордонників з Харківщини передали державні нагороди Фото: Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України

В Харківській області родичам двох загиблих на війні прикордонників передали ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомило Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі майстер-сержанта Ігоря Князєва та майстер-сержанта Сергія Маркова Указом Президента України нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)», – йдеться у повідомленні.

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Фото: Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 20:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області родичам двох загиблих на війні прикордонників передали ордени «За мужність» ІІІ ступеня.".