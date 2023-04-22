Сім’ям загиблих прикордонників з Харківщини передали державні нагороди
Фото: Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України
В Харківській області родичам двох загиблих на війні прикордонників передали ордени «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомило Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі майстер-сержанта Ігоря Князєва та майстер-сержанта Сергія Маркова Указом Президента України нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 20:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області родичам двох загиблих на війні прикордонників передали ордени «За мужність» ІІІ ступеня.".