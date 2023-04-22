Сім’ям загиблих прикордонників з Харківщини передали державні нагороди

В Харківській області родичам двох загиблих на війні прикордонників передали ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомило Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі майстер-сержанта Ігоря Князєва та майстер-сержанта Сергія Маркова Указом Президента України нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)», – йдеться у повідомленні.