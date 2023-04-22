Live
  • Суббота 22.04.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.07
    • 🟢

Семьям погибших пограничников из Харьковщины передали государственные награды

Общество 20:25   22.04.2023
Виктория Яковенко
Семьям погибших пограничников из Харьковщины передали государственные награды Фото: Восточное региональное управление Государственной пограничной службы

В Харьковской области родственникам двух погибших на войне пограничников передали ордена «За мужество» ІІІ степени.

Об этом сообщило Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

«За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге мастер-сержанта Игоря Князева и мастер-сержанта Сергея Маркова Указом Президента Украины награждены орденами «За мужество» ІІІ степени», идется в сообщении.

01

02

03
Фото: Восточное региональное управление Государственной пограничной службы

Читайте также: Сапер полиции, потерявший стопу на Харьковщине, мечтает вернуться на службу

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

18:50
7 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток – Генштаб
17:31
На Харьковщине женщина в собственном доме застала грабителя: украл инструменты
15:10
Харьковщина в пятерке наиболее пострадавших агросекторов Украины – КSE
14:09
На Харьковщине полицейские привезли гумпомощь и попали под обстрел РФ
13:03
В больнице на Харьковщине появились инсталляции художника из Германии (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Семьям погибших пограничников из Харьковщины передали государственные награды»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 20:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области родственникам двух погибших на войне пограничников передали ордена «За мужество» ІІІ степени.".