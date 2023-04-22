Семьям погибших пограничников из Харьковщины передали государственные награды

В Харьковской области родственникам двух погибших на войне пограничников передали ордена «За мужество» ІІІ степени.

Об этом сообщило Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

«За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге мастер-сержанта Игоря Князева и мастер-сержанта Сергея Маркова Указом Президента Украины награждены орденами «За мужество» ІІІ степени», идется в сообщении.