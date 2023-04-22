Семьям погибших пограничников из Харьковщины передали государственные награды
Фото: Восточное региональное управление Государственной пограничной службы
В Харьковской области родственникам двух погибших на войне пограничников передали ордена «За мужество» ІІІ степени.
Об этом сообщило Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
«За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге мастер-сержанта Игоря Князева и мастер-сержанта Сергея Маркова Указом Президента Украины награждены орденами «За мужество» ІІІ степени», идется в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 20:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области родственникам двух погибших на войне пограничников передали ордена «За мужество» ІІІ степени.".