Мэр Первомайского ответил противникам переименования о коммунистах-строителях
Мэр Первомайского Николай Бакшеев продолжает объяснять местным жителям, почему нельзя сохранить старое название города. В своем обращении он объяснил, что не так с аргументами про коммунистов, которые «здесь все построили».
«Защитники советской власти скажут, что коммунисты развивали страну, провели индустриализацию, а в Первомайском строили заводы, фабрики, мосты, жилые дома. Все это так, но в каждом цивилизованном государстве в ХХ веке правительства также развивали экономику, развивали инфраструктуру, поддерживали культуру, образование, науку. Однако это не сопровождалось массовыми уничтожениями человеческих жизней. Только нацисты и коммунисты уничтожали людей за то, что они думали по-другому или имели не такую кровь», — отреагировал на популярный аргумент противников декоммунизации мэр Первомаского.
Он также подчеркнул, что нынешнее название города — большевистское и русскоязычное.
«Первомайский – это русскоязычная калька, состоящая из двух русских слов: «первый» и «май». Туда, где доминирует русский язык и употребляется его калька, как показывает современное положение вещей, приходит «русский мир». Россияне — такой народ, который считает, что все, что написано на русском языке или когда-то было причастно к русской культуре и государству, уже автоматически принадлежит им. И сейчас украинцы ценой собственной жизни должны доказывать, что это не так», — подчеркнул Бакшеев.
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Он заявил, что с морально-этической точки зрения невозможно оставить название города, которое «дали большевики в результате победы советской власти над украинским государственным процессом».
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Первомайского Николай Бакшеев продолжает объяснять местным жителям, почему нельзя сохранить старое название города. В своем обращении он объяснил, что не так с аргументами про коммунистов, которые «здесь все построили»".