Хлебодар или Добродар: жителей Первомайского ждет второй тур голосования
В Первомайском на Харьковщине подвели итоги голосования за новое название города – ни один из вариантов не набрал 50% голосов, поэтому проведут второй тур.
«По результатам подсчета, Хлебодар набрал 311 голосов, на втором месте Добродар – 251 голос. Ни один из них не набирает 50% от общего большинства», — сообщил Первомайский городской совет.
Во второй тур вошли два названия: Хлебодар и Добродар. Новое голосование стартует с завтрашнего дня и продлится 10 дней, рассказал мэр города Николай Бакшеев.
Проголосовать можно будет онлайн или офлайн в местных ЦПАУ, добавил мэр.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 11:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайском на Харьковщине подвели итоги голосования за новое название города – ни один из вариантов не набрал 50% голосов, поэтому проведут второй тур.".