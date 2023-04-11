Хлебодар или Добродар: жителей Первомайского ждет второй тур голосования

В Первомайском на Харьковщине подвели итоги голосования за новое название города – ни один из вариантов не набрал 50% голосов, поэтому проведут второй тур.

«По результатам подсчета, Хлебодар набрал 311 голосов, на втором месте Добродар – 251 голос. Ни один из них не набирает 50% от общего большинства», — сообщил Первомайский городской совет.

Во второй тур вошли два названия: Хлебодар и Добродар. Новое голосование стартует с завтрашнего дня и продлится 10 дней, рассказал мэр города Николай Бакшеев.

Проголосовать можно будет онлайн или офлайн в местных ЦПАУ, добавил мэр.

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