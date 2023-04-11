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Хлібодар чи Добродар: на жителів Первомайського чекає другий тур голосування

Суспільство 11:26   11.04.2023
Виктория Яковенко
Хлібодар чи Добродар: на жителів Первомайського чекає другий тур голосування

У Первомайському на Харківщині підбили підсумки голосування за нову назву міста – жоден із варіантів не набрав 50% голосів, тож проведуть другий тур.

«За результатами підрахунку виграв Хлібодар він набрав 311 голосів, на другому місці Добродар – 251 голос. Жоден з них не набирає 50% від загальної більшості», – повідомила Первомайська міська рада.

До другого туру увійшло дві назви: Хлібодар та Добродар. Нове голосування стартує 12 квітня і триватиме 10 днів, розповів мер міста Микола Бакшеєв.

Проголосувати можна буде онлайн чи офлайн у місцевих ЦНАПах, додав мер.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 11:26;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайському на Харківщині підбили підсумки голосування за нову назву міста – жоден із варіантів не набрав 50% голосів, тож проведуть другий тур.".