Хлібодар чи Добродар: на жителів Первомайського чекає другий тур голосування

У Первомайському на Харківщині підбили підсумки голосування за нову назву міста – жоден із варіантів не набрав 50% голосів, тож проведуть другий тур.

«За результатами підрахунку виграв Хлібодар він набрав 311 голосів, на другому місці Добродар – 251 голос. Жоден з них не набирає 50% від загальної більшості», – повідомила Первомайська міська рада.

До другого туру увійшло дві назви: Хлібодар та Добродар. Нове голосування стартує 12 квітня і триватиме 10 днів, розповів мер міста Микола Бакшеєв.

Проголосувати можна буде онлайн чи офлайн у місцевих ЦНАПах, додав мер.

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