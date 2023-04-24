Мер Первомайського відповів противникам перейменування про комуністів

Мер Первомайського Микола Бакшеєв продовжує пояснювати місцевим жителям, чому не можна зберегти стару назву міста. У своєму зверненні він пояснив, що не так із аргументами про комуністів, які “тут усе збудували”.

“Захисники радянської влади скажуть, що комуністи розбудували країну, провели індустріалізацію, а в Первомайському будували заводи, фабрики, мости, житлові будинки. Усе це так, але в кожній цивілізованій державі в ХХ столітті уряди також розвивали економіку, розбудовували інфраструктуру, підтримували культуру, освіту, науку, однак це не супроводжувалося масовими нищеннями людських життів. Лише нацисти та комуністи нищили людей за те, що вони думали по-інакшому або ж мали не таку кров“, – відреагував на популярний аргумент противників декомунізації мер Первомаського.

Він також підкреслив, що нинішня назва міста – більшовицька та російськомовна.

“Первомайський – це російськомовна калька, яка складається з двох російських слів: “первый“ і “май“. Туди, де домінує російська мова та уживана її калька, як показує сучасний стан речей, приходить “русский мир“. Росіяни – такий народ, який вважає, що все, що написано російською мовою чи колись було дотично до російської культури та держави, вже автоматично належить їм. І нині українці ціною власного життя мають доводити, що це не так“, – наголосив Бакшеєв.

Він заявив, що з морально-етичного погляду неможливо залишити назву міста, яку “дали більшовики в результаті перемоги радянської влади над українським державотворчим процесом”.