53-летний житель Харьковщины поработал в «МВД РФ» и подался в бега

СБУ Харьковщины сообщила о подозрении очередному коллаборанту, информацию о деятельности которого на службе оккупантам собрали во время стабилизационных мероприятий в Изюме.

Под подозрением — 53-летний житель Изюма.

«СБУ сообщила о подозрении коллаборанту, вступившему в оккупационный «мвд рф» в Изюме, — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. — После захвата города рашистами коллаборант добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил должность в незаконном правоохранительном органе — так называемой «народной милиции». В оккупационном органе мужчину назначили сначала на должность и.о. участкового, а затем повысили и назначили и.о. оперуполномоченного «Изюмского отделения народной милиции».

Работая на врага, коллаборант охранял объекты инфраструктуры, принимал жалобы у граждан и собирал их пояснения. Также осматривал места происшествий, изымал у граждан оружие, опечатывал вещдоки и так далее.

«Накануне деоккупации коллаборант сбежал из Изюма вместе с российскими захватчиками и сейчас скрывается от украинского правосудия», — отметил спикер УСБУ.

Так что пока что о подозрении «народному милиционеру» сообщили заочно. Подозреваемого ищут. Ему грозит провести за решеткой от 12 до 15 лет.